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15:59, 20 октября 2020 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Организация лабораторий и закупка нового медоборудования - на борьбу с коронавирусом власти региона дополнительно выделили 43 млн. рублей



- Судьба, достойная книги. Мы побывали в гостях у Петра Сапунова - Героя Социалистического труда.



- Не городская, но комфортная среда - общими усилиями. Свои дворы в Шахово благоустраивали всем миром.



- На программу наказов избирателей выделены средства



- Когда школьники пойдут на каникулы?



- Где рождается Ока?



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