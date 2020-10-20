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16:05, 20 октября 2020 года Пьяная пальба из ружья обернулась для орловца тюрьмой Мужчине вынесли приговор за покушение на убийство и угрозы лишения жизни.





Преступление произошло в декабре прошлого года в селе Старцево. Нетрезвый мужчина, находясь в гостях, поссорился с родственницей бывшей жены.

Конфликт перерос в попытку убийства – осуждённый взял охотничье ружье и прицельно выстрелил в женщину. Она чудом увернулась от заряда дроби.



Затем распалившийся мужчина стал угрожать смертью уже экс-супруге и её близким родственникам, подкрепляя намерения выстрелами в воздух из того же ружья.



В итоге, суд приговорил виновного к 8 годам и одному месяцу колонии строгого режима – сообщает сайт регионального СУ СК.





Артём Ежаков



