На опушку орловского Медведевского леса пришел подрядчик

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16:09, 20 октября 2020 года
На опушку орловского Медведевского леса пришел подрядчикОн займется здесь благоустройством общественной территории.
Объектом на улице Рощинской займется ООО «Строительно-монтажное управление-19» – больше никто не захотел побороться за контракт.
Теперь новому подрядчику предстоит закончить начатое «Балтстройпроектом» – предыдущим исполнителем, который не справился с работами.
Новое соглашение оценено в 4 миллиона 900 тысяч рублей. Согласно плану, победителю торгов предстоит смонтировать видеонаблюдение, построить игровые площадки, озеленить территорию, дооснастить дорожки и оборудовать парковку. Срок, данный подрядчику, – до 30 ноября, сообщает сайт орловской мэрии.
Артём Ежаков