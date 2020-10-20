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16:09, 20 октября 2020 года На опушку орловского Медведевского леса пришел подрядчик Он займется здесь благоустройством общественной территории.





Объектом на улице Рощинской займется ООО «Строительно-монтажное управление-19» – больше никто не захотел побороться за контракт.



Теперь новому подрядчику предстоит закончить начатое «Балтстройпроектом» – предыдущим исполнителем, который не справился с работами.



Новое соглашение оценено в 4 миллиона 900 тысяч рублей. Согласно плану, победителю торгов предстоит смонтировать видеонаблюдение, построить игровые площадки, озеленить территорию, дооснастить дорожки и оборудовать парковку. Срок, данный подрядчику, – до 30 ноября, сообщает сайт орловской мэрии.





Артём Ежаков



