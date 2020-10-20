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16:11, 20 октября 2020 года Несовершеннолетний житель Мценска ответит в суде за кражи и мошенничество Ему инкриминируется три преступных эпизода.





По версии следствия, в июле прошлого года обвиняемый похитил более 11 тысяч рублей из строительного вагончика. Через три месяца – в ноябре – парень вместе с подельником завладел чужим телефоном, оцененным в 6 тысяч, а в прошлом феврале, тоже с сообщником, забрал из комнаты мценского общежития имущество на сумму в более чем 4,5 тысячи рублей.



Как сообщает пресс-служба областного СУ СК, материалы дела вместе с обвинением уже переданы в суд.





Артём Ежаков



