Несовершеннолетний житель Мценска ответит в суде за кражи и мошенничество

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16:11, 20 октября 2020 года
Несовершеннолетний житель Мценска ответит в суде за кражи и мошенничествоЕму инкриминируется три преступных эпизода.
По версии следствия, в июле прошлого года обвиняемый похитил более 11 тысяч рублей из строительного вагончика. Через три месяца – в ноябре – парень вместе с подельником завладел чужим телефоном, оцененным в 6 тысяч, а в прошлом феврале, тоже с сообщником, забрал из комнаты мценского общежития имущество на сумму в более чем 4,5 тысячи рублей.
Как сообщает пресс-служба областного СУ СК, материалы дела вместе с обвинением уже переданы в суд.
Артём Ежаков