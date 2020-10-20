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16:13, 20 октября 2020 года Драка с девушкой-инспектором привела амчанина на скамью подсудимых Мужчине вынесут приговор за применение насилия в отношении представителя власти.





Нелицеприятный инцидент произошел в прошлом июле в Мценске. Нетрезвый 33-летний амчанин, нарушая общественный порядок, применил физическую силу в отношении сотрудницы ГИБДД, находящейся при исполнении. Она получила легкие травмы, не отразившиеся на её здоровье.



Сейчас уголовное дело вкупе с обвинением передано в суд – сообщает сайт областного СУ СК.





Артём Ежаков



