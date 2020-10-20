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16:50, 20 октября 2020 года Исток Оки стал памятником регионального значения Маленький родник, питающий большую реку, обрел новый статус, а вместе с ним и надежду на перезагрузку. Теперь это особо охраняемая природная территория.





Самая русская река - так назвал Оку Паустовский. Она простирается на полторы тысячи километров, охватывая семь областей, и впадает в Волгу. А берет свое начало Ока в Глазуновском районе Орловской области.



Многие приезжают сюда просто для того, чтобы отдохнуть, но для всех гостей есть один обязательный ритуал: испить целебной воды из родника и обязательно умыться. Еще каждый просто должен насладиться тишиной здешних мест.



Этот ручеек нашел в 70-х годах один из пастухов. Здесь пасли коров. Анатолий Савенков вспоминает, как помог обустроить родник: закопали чугунок без дна - чтобы можно было зачерпнуть воды.



Считается, что этот исток Оки - символический. Местные жители говорят: настоящий находится рядом, просто спрятан от глаз людских. По поверью, его закопали, так как боялись, что однажды он забьет из-под земли с такой силой, что затопит район. А чтобы существующий источник не вышел из берегов, с него глаз не сводят смотрители.



Памятником природы Орловской области исток Оки был признан в 1996 году. Тогда же здесь поселились сказочные существа, вырезанные из дерева, установили беседку для отдыха и часовню. В этом году обновили памятный знак при въезде. А вообще глазуновцы надеются, что достопримечательность потеряет свою скромность, и обретет величественность, ведь исток Оки объявлен памятником природы регионального значения. А еще он претендует стать одним из пунктов маршрута Бирюзового кольца России. Получится ли это – покажет время. Пока месту нужна перезагрузка. Обновления ждет часовня, зона отдыха, детская площадка, стенд с планом-схемой и, конечно, дорога.





Анна Вайсергисер



