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16:56, 20 октября 2020 года Герою Соцтруда, проживающему в Дмитровске, вручили книгу о передовиках. Там есть его имя Петра Сапунова в начале 60-х годах прошлого столетия знала не только вся Орловская область, но страна. Он стал одним из самых молодых передовиков сельского хозяйства, кому было присвоено звание Героя Социалистического Труда. История его трудового подвига вошла в книгу, которую выпустила федерация профсоюзов Орловской области.





В Дмитровском районе Петр Егорович Сапунов личность известная. Всю жизнь он трудился на земле. Уже давно на заслуженном отдыхе. В силу заболевания ограничен в движении, но бодрость духа не теряет. Петр Егорович говорит: Героя Труда получил за кукурузу. По тем временам 1200 центнеров зеленой массы и 60 центнеров зерна кукурузы с гектара было невиданным результатом для нашей полосы. А было ему тогда всего 22 года. Сам генсек Никита Хрущев приехал в его родной колхоз поздравить передовика. На память об этой встрече остался фотоснимок.



С благодарностью за выдающийся труд к герою в этот раз приехали представители областного профсоюза. Вместе с поздравлениями и пожеланиями долгих лет жизни ветерану вручили почетную грамоту, экземпляр книги о Героях Социалистического Труда и телевизор. Приятным подарком для заслуженного человека стал и небольшой концерт с любимыми песнями.



Книга о Героях Труда и полных кавалерах ордена Трудовой Славы Орловской области займет почетное место и в Дмитровском историко-этнографическом музее.



Ирина Молчанова, начальник отдела культуры и архивного дела администрации Дмитровского района: «Уникальная вещь. Ничего подобного до сих пор систематизировано не было, даже учитывая нашего земляка. Поэтому, действительно, это очень ценно. Я считаю, что подрастающее поколение и люди старшего возраста будут очень заинтересованы книгой».

В книге собраны данные обо всех Героях Соцтруда и полных кавалерах ордена Трудовой Славы, которые имеют отношение к Орловской области. Всего их 93. К сожалению, ныне живущих на территории региона только восемь. Профсоюзы побывают в гостях у каждого, чтобы лично вручить памятное издание.





Оксана Гранн



