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17:00, 20 октября 2020 года Сегодня ночью двух заблудившихся орловцев нашли в лесу Знаменского района Как рассказали в региональной службе спасения, мужчина и женщина потерялись в лесополосе в районе деревни Елёнка.





За помощью обратилась женщина. В течение полутора часов грибники были найдены. Медицинская помощь, к счастью, им не понадобилась. Сотрудники МЧС напоминают: отправляться в лес лучше с заряженным мобильным и в яркой одежде.





Надежда Невматулина



