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17:01, 20 октября 2020 года В центре Орла обновился важный дорожный объект - поворот с Московского шоссе к ТЦ «Европа» Ранее на подъезде к гипермаркету возникали сложные дорожные ситуации - в часы пик с парковки было очень сложно выехать в сторону Северного района. А покупателям из Советского и Заводского районов было неудобно подъезжать к торговому центру.





Новая развязка у гипермаркета в районе сквера «Юность» функционирует всего пару недель. Но этого времени оказалось достаточно, чтобы убедиться в верности принятого решения. Повернуть на парковку перед ТЦ «Европа» стало гораздо проще и безопаснее.

Сергей Сахаров, начальник отдела административного контроля гипермаркета: «Некоторые старались нарушить правила, чтобы попытаться проехать, в том числе через сплошные полосы. Часто здесь в связи с этим стояла патрульная машина ГАИ».

Скапливались авто на этом участке Московского шоссе и потому, что покупателям гипермаркета было неудобно выезжать в сторону Северного района. А со стороны Заводского и Советского было неудобно заезжать на парковку.



Виктория Фёдорова, жительница г. Орла: «Раньше я ездила по кругу, через трамвайные пути, через Пушкина. Если говорить про 5-6 часов вечера, когда идёт поток и людей и машин, даже сложно было выехать с парковки».

Людмила Маслова, управляющая гипермаркетом: «Были жалобы, особенно когда на такси люди приезжали. Именно водители говорили, что очень неудобно подъезжать».

Сотрудники гипермаркета уверены, что теперь таких обращений станет гораздо меньше, потому что их покупателям стало удобнее, и что главное безопаснее приезжать в торговый центр.





Антон Киселёв



