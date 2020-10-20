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17:59, 20 октября 2020 года

На Орловщине увеличилось количество фактов телефонного и интернет-мошенничества

Об этом рассказали в пресс-службе областного управления МВД.


За 9 месяцев 2020 года фактов телефонного и интернет-мошенничества стало больше почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сотрудники уголовного розыска просят орловцев быть бдительными и перепроверять любую информацию, касающуюся собственных сбережений, полученную от третьих лиц, даже если они представляются сотрудниками банков или правоохранительных органов.

Роман Сезонов, начальник отдела УУР УМВД России по Орловской области: «Количество мошенничеств, совершённых на территории области значительно увеличилось. По итогам 9 месяцев у нас зарегистрировано 1293 таких преступления. Основной массой остаются дистанционные преступления. Это преступления, совершённые по сетям телефонной связи и сети интернет. Их - 1154 преступления».



Артём Ежаков
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