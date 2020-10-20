Орловщина нарастит диагностические мощности для выявления коронавируса

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18:00, 20 октября 2020 года
Орловщина нарастит диагностические мощности для выявления коронавирусаПомогут три дополнительных лаборатории.
Как отметил на сегодняшнем брифинге глава регионального департамента здравоохранения Иван Залогин, «в самое ближайшее время еще дополнительно три лаборатории в наших медицинских организациях будут оснащены ПЦР-оборудованием, и смогут немножко разгрузить наши другие лаборатории, и тем самым количество тестов может увеличиться еще на достаточно значимые цифры».
Заметим, что неделю назад Залогин уже анонсировал появление этих диагностических лабораторий.
Артём Ежаков