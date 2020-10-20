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18:26, 20 октября 2020 года

Сегодня - Международный день поваров

Его отмечают с 2004 года по инициативе Всемирной ассоциации кулинарных сообществ, в которой, кстати, 8 миллионов членов. В том числе немало и орловцев. В Орловской области профессиональных поваров готовят вот уже 77 лет.


В Орловском техникуме сферы услуг поваров готовят с 1943 года, и до сих пор эта профессия не утратила актуальности. Но требования к процессу обучения кардинально изменились. Мастер производства теперь не просто теоретик, а тренер, который на практике должен научить и готовить, и управляться с современным оборудованием. Поэтому в кулинарной лаборатории чего только нет.

Наталья Трофимова, заведующая отделением Орловского техникума сферы услуг: «Работая ножами и кулинарными досками, повара создавали кулинарные шедевры, которые были актуальны в то время. Сейчас актуально использование современного технологического оборудования. Тепловое оборудование, такое как пароконвектомат, индукционные плиты, шокеры, то есть, то оборудование, которое позволяет быстро и качественно приготовить современное блюдо». 

Именно на современном оборудовании и проходят соревнования по компетенции «Поварское дело» в чемпионате «Молодые профессионалы». В этих соревнованиях студенты техникума активно участвуют и занимают призовые места. Дарья Зевакина совсем недавно получила 2 место на чемпионате «Абилимпикс». Она признается: другой профессии для себя не представляет.

Повар должен не только приготовить блюдо, но и красиво его подать, и здесь на помощь приходит искусство карвинга - это художественное вырезание по овощам и фруктам. В карвинге студенты техникума также смогли отличиться на всероссийском уровне. Так, студентка Анастасия Сенина завоевала серебро за композицию «Орел - литературный город».

Из самых талантливых и целеустремленных получаются известные кулинары и шеф-повара престижных ресторанов. Как говорится, добрый повар доктора стоит, и без работы уж точно не останется.

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Татьяна Тимохина
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