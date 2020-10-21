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08:08, 21 октября 2020 года

В Орле рассказали об инфраструктуре для зимнего спорта

Власти подготовят 34 объекта для активного отдыха.


18 хоккейных площадок расположат по следующим адресам: Черепичная, 14; Комсомольская, 192; переулок Шпагатный, 4; Комсомольская, 252; Комсомольская, 312; Розы Люксембург, 54; Комсомольская, 362; Комсомольская, 288; Емлютина, 2; Маяковского, 55; Маринченко, 9б; Бурова, 30; Московское шоссе, 163; Московское шоссе, 166; Кузнецова, 2; Трудовых резервов, 32; Советская, 29; Привокзальная, 9.

Адреса 12 ледовых площадок в Орле: Кромская, 10а; Автовокзальная, 34; ул. Васильевская, 151; Энгельса, 90; Гагарина, 35а; «Ледовая арена» на Зеленина, 4; «Мегалёд» на Кромском шоссе, 4; Горького, 93; Пожарная, 52; «Ледовая арена» на Наугорском шоссе, 82; Абрамова и Соколова, 76; Лесная, 9.

Лыжные трассы будут находиться здесь: лесопосадка «Лужки» на Яблочной и на улице Кромской, а также в Медведевском лесу и парке Победы.

Объекты подготовят к 1 декабря – отмечено в сообщении орловской мэрии.


Артём Ежаков
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