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08:41, 21 октября 2020 года На пожелания орловцев направят 65 миллионов рублей В такую сумму для депутатов облсовета обойдется реализация наказов избирателей.





Соответствующую госпрограмму на следующий год уже утвердило областное правительство.



Половина выделенной суммы в размере 32 миллионов 800 тысяч рублей будет направлена на сферу образования. На них будет проведен ремонт выбранных школ и детсадов, закупка оборудования, мебели, техники и так далее.



Остаток средств распределят между здравоохранением, культурой, социальной политикой, дорожным и жилищно-коммунальным хозяйствами, физкультурой и спортом, а также охраной культурного наследия – отмечено в публикации на сайте областного правительства.





Артём Ежаков



