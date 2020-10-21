На пожелания орловцев направят 65 миллионов рублей

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08:41, 21 октября 2020 года
На пожелания орловцев направят 65 миллионов рублейВ такую сумму для депутатов облсовета обойдется реализация наказов избирателей.
Соответствующую госпрограмму на следующий год уже утвердило областное правительство.
Половина выделенной суммы в размере 32 миллионов 800 тысяч рублей будет направлена на сферу образования. На них будет проведен ремонт выбранных школ и детсадов, закупка оборудования, мебели, техники и так далее.
Остаток средств распределят между здравоохранением, культурой, социальной политикой, дорожным и жилищно-коммунальным хозяйствами, физкультурой и спортом, а также охраной культурного наследия – отмечено в публикации на сайте областного правительства.
Артём Ежаков