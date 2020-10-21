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09:14, 21 октября 2020 года Спортивная жизнь Орловщины продолжается, несмотря на трудности пандемии Что интересного в спортивном мире и как облегчили жизнь нашим атлетам нацпроекы, в интервью корреспонденту ГТРК «Орел» рассказал начальник областного управления физической культуры и спорта Алексей Берестов.











Анастасия Дорохова



