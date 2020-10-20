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21:20, 20 октября 2020 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Ситуация сложная, но не критическая. Что предпринимают власти региона, чтобы сдержать натиск коронавируса?



- Количество онлайн-преступлений на Орловщине увеличилось вдвое. Как не дать себя обмануть?



- В Орле учат поваров с 1943 года. Изменились ли требования к процессу сегодня, и какими качествами должен обладать главный человек на кухне?



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