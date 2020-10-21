среда 21.10.2020 13:29:44 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Аграрный вопрос
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

10:34, 21 октября 2020 года

Ответственные за приёмку орловского «Титаника» попали под статью

В превышении должностных полномочий обвиняется ряд сотрудников «Орелгосзаказчика» и ООКБ.


Доследственная проверка в отношении теперь уже подозреваемых была инициирована областным СУ СК 7 октября с подачи прокуратуры и полиции. Теперь по её результатам возбуждено уголовное дело по факту принятия фактически невыполненного строительства многопрофильного медцентра при ООКБ.

По версии следствия, с июля 2012 по декабрь 2014 из-за действий должностных лиц, подписавших контрольную документацию, бюджету был нанесен ущерб в более чем 230 миллионов рублей – сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

Читайте также:Прокуратура области «взбодрила» ход дела орловского «Титаника»

В Орле проверят ответственных за контроль средств на «Титаник»



Артём Ежаков
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.