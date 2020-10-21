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10:48, 21 октября 2020 года В Орловской области 120 новых случаев коронавируса и две смерти Всего за период пандемии заразились 10 773 орловца, выздоровели – 8 171.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 21 октября, в данный момент в области борются с болезнью 2456 человек.



За сутки COVID-19 победил 91 житель региона, количество смертей увеличилось до 146 случаев.



Всего в стране зафиксированы 15 700 новых фактов заболевания COVID-19, 10 952 гражданина выздоровели от болезни, скончались 317 человек.





Артём Ежаков



