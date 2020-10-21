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11:18, 21 октября 2020 года Присяжные единогласно обвинили орловца в поджоге и жестоком убийстве Теперь областному суду остается утвердить приговор.





По версии следственных органов, нетрезвый мужчина, уже имевший до этого проблемы с законом, из личной неприязни совершил поджог квартиры, где в тот момент находился его знакомый. Замысел подсудимого удался – поняв, что жертве не выбраться из помещения, он удалился.



Огонь в дальнейшем распространился, и деревянный дом сгорел вместе с имуществом граждан.



Обвиняемого осудили за убийство с особой жестокостью и общеопасным способом, а также умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога – сообщает сайт областной прокуратуры.





Артём Ежаков



