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Главная » Новости

11:18, 21 октября 2020 года

Присяжные единогласно обвинили орловца в поджоге и жестоком убийстве

Теперь областному суду остается утвердить приговор.


По версии следственных органов, нетрезвый мужчина, уже имевший до этого проблемы с законом, из личной неприязни совершил поджог квартиры, где в тот момент находился его знакомый. Замысел подсудимого удался – поняв, что жертве не выбраться из помещения, он удалился.

Огонь в дальнейшем распространился, и деревянный дом сгорел вместе с имуществом граждан.

Обвиняемого осудили за убийство с особой жестокостью и общеопасным способом, а также умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога – сообщает сайт областной прокуратуры.


Артём Ежаков
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