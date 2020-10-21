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11:20, 21 октября 2020 года Два человека пострадали в аварии в орловском поле ДТП произошло накануне в 08:00.





Инцидент случился на полевой дороге между деревнями Алексеевка и Верхососенье Первая Середина. Между собой столкнулись встречные отечественные автомобили – ВАЗ-21099 и ВАЗ-213100. Травмы получили пассажиры «девяносто девятой» – мужчина и женщина.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 9 ДТП, среди которых 1 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека получили травмы – отмечено в публикации пресс-службы регионального УГИБДД.











Артём Ежаков



