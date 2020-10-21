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11:34, 21 октября 2020 года

В Орле определили лучшие книги года

Литературный конкурс проводится каждый год. В нем принимают участие издания, увидевшие свет на Орловщине и поступившие в библиотеки. Церемония награждения состоялась накануне в областной научной универсальной публичной библиотеке им. И.А. Бунина.


Никаких гостей, долгих речей и поздравлений - так впервые за 19-летнюю историю конкурса, в масках, перчатках, с соблюдением дистанции и опозданием на пять месяцев прошла церемония награждения.

Но, тем не менее, праздник состоялся и из пятисот изданий, жюри выбрало 10. В номинации «Лучший издательский проект года» победил альбом Союз художников России, вышедший к 80-летию Орловского регионального отделения Союза художников. Прекрасное издание и оформление альбома, в котором можно увидеть основные работы скульпторов, графиков, и живописцев, ярко отражает палитру творческой жизни области.

В номинации «Самая читаемая книга» победителем стал сборник «С правдой о войне, выпущенный Государственным архивом Орловской области. В него вошли письма уроженцев Орловщины с фронтов Великой Отечественной адресованные своим близким. Книга получилась очень трогательной и искренней. Всего в ней 222 документа, 178 из которых опубликованы впервые.

Письма к любимым и дорогим полны тревогой и заботой, уверенностью в разгроме врага, силой духа и нежностью. В юбилейный год Великой Победы книга пользовалась заслуженным вниманием читателей.

Звание лауреата в номинации «Специальная премия» получила книга «Орел в судьбе Бунина», которую написала Инна Костомарова, заведующая музеем писателя. На станицах издания подробно рассказывается о трех годах жизни Бунина в Орле, о страстных и непростых отношениях с первой любовью будущего классика Варварой Пащенко.

Кроме того, семь изданий были награждены благодарностями управления культуры и архивного дела Орловской области.


Эва Стасюлевич
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