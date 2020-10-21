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11:35, 21 октября 2020 года

В Орле стартовал открытый кубок по боксу «Осенний вызов» среди девушек

130 участниц представляют города от Сахалина до Москвы. В связи с непростой эпидобстановкой соревнования проходят с соблюдением всех санитарных требований и без болельщиков.


Открытый кубок по боксу «Осенний вызов» - мероприятие уже традиционное. В этом году в Орел приехали 130 представительниц 30 городов России. На ринге - участницы от 2008 года рождения и старше. Всего пять возрастных групп и весовых категорий.

Болельщиков нет, а все присутствующие в масках - таковы требования, вызванные непростой эпидемиологической ситуацией в стране. Но у всех желающих есть возможность посмотреть, как проходят соревнования, - бои показывают в прямом эфире.

Соревнования продлятся до 22 октября, после чего состоится награждение победителей по возрастным группам. Орловскую область представляют 9 участниц, которые, возможно, пополнят копилку своих наград.


Юлия Опанасюк
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