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12:16, 21 октября 2020 года Орловские школьники не мерзнут за партами Ход текущего отопительного сезона обсудили сегодня в областном совете.





Как сообщил начальник управления образования орловской администрации Александр Шатохин, в 135 учреждениях образования – дошкольного, общеобразовательного и дополнительного – нет жалоб на температурный режим, аварий на теплосетях зарегистрировано не было.



Также полностью получают тепло и культурные учреждения – отмечено в сообщении сайт орловской мэрии.





Артём Ежаков



