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12:18, 21 октября 2020 года В Спасском-Лутовино растет еще один старожил Речь идет о 170-летней ясене в парке тургеневского музея-заповедника.





Дерево уже внесено в Реестр старовозрастных деревьев России. Можно сказать, что ясень практически ровесник знаменитого тургеневского дуба – памятнику живой природы, которой посадил писатель, 197 лет – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



