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12:38, 21 октября 2020 года

Депутаты Орловского горсовета намерены попросить у губернатора средства на строительство приюта для бродячих животных

Запрос сегодня был рассмотрен на заседании комитета горсовета по ЖКХ, решение будет принято на ближайшей сессии.


Площадкой для будущего приюта выбрана «Спецавтобаза». Муниципальное предприятие выделило под него участок, предназначенный для складов. В следующем году областному управлению ветеринарии будут выделены средства на разработку проектной документации будущего приюта для животных. Городские депутаты будут просить главу региона уже в следующем году выделить средства и на строительные работы, так как, по их мнению, ситуация с бродячими собаками в областном центре достигла критической точки.

Владимир Негин, зампред Орловского городского Совета народных депутатов: «Каждому из депутатов десятками, сотнями валятся эти обращения. Да, это полномочия субъекта, но сегодня так, как они реализуются, жители ставят оценку «неудовлетворительно».



Антон Киселёв
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