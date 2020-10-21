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12:39, 21 октября 2020 года На Орловщине высадили 3 тысячи саженцев красного дуба Масштабная акция прошла в Глазуновском районе.





Цель экологической акции - восстановить зеленые насаждения. Проводится она ежегодно - как правило, весной и осенью.



В Глазуновском районе прошла самая масштабная акция в регионе. Сеянцы взяли из местного питомника. Выбрали дуб красный не случайно. Он устойчив к вредителям и болезням, ветроустойчивый и морозостойкий, не требователен к плодородию почвы.



Сергей Сорокин, лесничий Глазуновского лесничества: «По эстетическим своим показателям он красивый, желудь крупнее, и быстрорастущий. Поскольку мы лес сажаем не для деловой древесины, а для кислорода, ориентируемся на быстрорастущие породы».

В прошлом году здесь же высадили сосны. Они хорошо прижились.



Основная задача экологической акции - привлечь внимание к сохранению лесов. Поэтому лопаты в руки берут не только опытные лесники, но и волонтеры.



Кирилл Ишков, руководитель регионального отделения ВОД «Волонтёры Победы»: «Деревья это легкие нашей планеты. Именно от их количества зависит наша комфортная жизнь, возможность дышать свежим воздухом».

К акции за сохранение лесов присоединятся все районы области. Планируется засадить деревьями 60 гектаров земли.



Красные листья дуба обладают антибактериальными свойствами и в разы повышают ионизацию воздуха. Так, что уже через десяток лет пара часов, проведенных в этом смешанном лесу, подарят жизненную энергию и помогут сохранить здоровье.





Анна Вайсергисер



