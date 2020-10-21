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12:46, 21 октября 2020 года До 2023 года Орловская область получит 15 новых «Кванториумов» Технопарки развернут на базе общеобразовательных организаций региональной столицы.





Начало работ планируется в следующем году. «Кванториумы» появятся в лицеях №1 и №28, школах №13 и №50, а также гимназии №19. В 2022 году технопарки увидят школы №37 и №52, гимназии №34 и №39, лицей №18. В завершающий год их получат лицеи №4, №22 и №32, школы №11 и №45. С 2019 года работает технопарк во Дворце пионеров и школьников имени Гагарина.



«Кванториумы» предназначены для расширения рамок стандартного детского образования и направлены на обучение инженерному делу. Современное оборудование и образовательные программы развивают в детях больше технических навыков – сообщает сайт регионального правительства.



Мобильный вариант «Кванториума», смонтированный на основе грузовика КАМАЗ, уже успел отметиться в столице на форуме «Армия 2020». Его высоко оценили – проект попал в 15 лучших современных разработок, представленных на мероприятии. Сейчас область имеет два таких передвижных комплекса.



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Артём Ежаков



