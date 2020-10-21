Главная » Новости



13:07, 21 октября 2020 года В Орле может появиться бюст легенды «войск дяди Васи» Инициативу установки памятника в честь Василия Филипповича Маргелова одобрили сегодня в городском совете.





Предложение увековечить память Героя Советского Союза и командующего Воздушно-десантными войсками поступило от общественной организации «Союз десанта и специальных подразделений».



Все расходы возьмет на себя группа ветеранов ВДВ. Проект согласован, им займется народный художник России Салават Щербаков. Бюст займет свое место в сквере Героев-десантников в 909-квартале.



Теперь работы нужно окончательно утвердить на заседании городского совета – слугам народа предложат их одобрить, сообщает сайт орловских депутатов.





Артём Ежаков



