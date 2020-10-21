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13:12, 21 октября 2020 года Юные орловцы получили свой первый патент на изобретение Братья Илья и Алексей Оразовы запатентовали экзоскелет перчатки для космонавтов.





То, что Алексей и Илья тянутся к науке, педагоги заметили давно, поддерживали и помогали. Но то, что изобретения выйдут за школьные стены, и не предполагали.



Наталья Прохорова, директор школы №50 г. Орла: «Это действительно радость для всей школы, это первые дети, которые получили свой патент».

Свой первый патент братья Оразовы посвятили родителям: маме которая не жалела ни времени, ни сил на создание условий и занятия с детьми, и папе, который оказывал реальную помощь в работе.



Экзоскелет перчатки космонавта ребята изобрели год назад. Тогда Алексей учился в 10-м, а его брат в 11-м классе. Теперь Илья студент престижного Московского вуза. Поступить туда помогло, в том числе, и это изобретение.



Алексей Оразов, ученик 11 «А» класса школы №50 г. Орла: «Идея экзоперчатки возникла в 2018, когда я работал над модернизацией спутников, а брат работал в проекте по совершенствованию скафандра. Ему довелось надеть скафандр, на себе ощутить его тяжесть, и он почувствовал, что трудно сжать перчатку, и чтобы просто держать кулак, нужно применять силу 20 кг, это очень много, и космонавты очень сильно устают. Мы придумали перчатку, она хорошо подходит для работы в космосе, ее можно монтировать прямо в каркас скафандра, она снабжена функцией дополнительного сжатия».

Алексей планирует связать свою жизнь с программированием. Впрочем, этим учеником в школе гордятся не только педагоги точных наук.



Надежда Кравченко, учитель русского языка, классный руководитель 11 «А» класса: «Юноша любознательный. Много времени уделяет научно-исследовательской работе, выступает на научно-практических конференциях, делится с одноклассниками своими открытиями на классных часах. Во время самоизоляции Алексей тоже не терял времени даром - занимался разработкой компьютерных программ и создал свою нейросеть».

Людмила Зайцева, учитель физики школы №50 г. Орла: «Ему интересно не просто задачку базовую решить, а ту, которая посложней, ту, над которой надо подумать, нестандартно подойти к решению - такие задачи он очень любит».

Патент у Оразовых первый, но изобретение не единственное. В этом году Алексей победил с проектом «Умный дом» во Всероссийском конкурсе «Большие вызовы». А спутник, который смоделировали и создали братья, уже второй год летает в космосе. Возможно, скоро будет востребовано и их запатентованное ноу-хау, ведь использовать его можно не только в космонавтике, но и медицине - как помощь людям с нарушениями моторики, а также в строительстве, когда рабочим приходится переносить тяжелый груз.



Патент, подтверждающий авторство изобретения, будет действителен как минимум 20 лет.



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Космические инновации - от орловских школьников





Татьяна Тимохина



