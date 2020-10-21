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15:19, 21 октября 2020 года Оператор ГТРК «Орел» Сергей Дьяконов отмечает 60-летие Сегодня юбилей у нашего замечательного оператора, которого знают все, несмотря на то, что он всегда остается за кадром.





36 лет бессменно он с нами. Лучший в профессии. Уникальный человек. Наснимавший миллионы кадров - с полей и заводов, вертолетных площадок, лесов, высоток, школ, дорог, морей и гор, он и сам стал бесценным кадром для нас, маяком, человеком, у которого можно и нужно учиться, с которым хорошо и надежно, как с другом. Любим и ценим!





Орловское Информбюро



