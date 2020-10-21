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15:25, 21 октября 2020 года Коронавирус: статистика заболеваний в Орловской области Мониторинг ситуации проводят региональный Роспотребнадзор и департамент здравоохранения.





В данный момент COVID-19 подтвержден у 5 484 жителей Орла, 1 237 зараженных – в Орловском районе, 714 обнаруженных случаев – в городе Мценске и Мценском районе, 561 – в Ливнах, 329 – в Урицком районе, 298 – в Болховском районе, 234 − в Ливенском районе, 205 – в Дмитровском районе, 149 – в Новодеревеньковском районе, 140 – в Свердловском районе, 142 – в Хотынецком районе, 132 – в Кромском районе, 125 – в Покровском районе, 123 – в Малоархангельском районе, 122 – в Залегощенском районе, 96 − в Верховском районе, 125 – в Колпнянском районе, 88 – в Новосильском районе, 84 – в Должанском районе, 79 – в Глазуновском районе, 75 – в Шаблыкинском районе, 74 – в Знаменском районе, 55 – в Троснянском районе, 42 – в Сосковском районе, 33 − в Краснозоренском районе, 27 – в Корсаковском районе – сообщает пресс-служба регионального оперштаба по коронавирусу.









Артём Ежаков



