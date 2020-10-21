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15:38, 21 октября 2020 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- 120 новых случаев ковид-инфицирования. Медики просят жителей региона внимательнее относиться к собственной безопасности.



- Орел планирует попросить денег у губернатора на строительство приюта для собак. Ситуацию обсудили сегодня на одном из комитетов Горсовета.



- Игра в роботов перерастает в профессию. Два брата из Орла получили первый патент на изобретение.



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