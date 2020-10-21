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15:46, 21 октября 2020 года

Большинство сидельцев в орловских тюрьмах – наркопреступники

За оборот запрещенных веществ отбывают наказание 1102 человека.


Как следует из девятимесячной статистики этого года, в местах не столь отдаленных находятся 520 убийц, 510 человек этапированы туда за кражу. Всего за решетками учреждений УФСИН по Орловской области 3557 осужденных – на 3% меньше, чем в прошлом году.

Наиболее распространенный срок среди этих людей – от 5 до 10 лет, такой приговор получили 1129 граждан, наказание до 3 лет назначено 832 заключенным, от 3 до 5 – 657.

Несмотря на то, что колонии называются исправительными, преступления все же могут произойти. Но сотрудники УФСИН успешно с этим борются – за истекший период им удалось изъять 219 гаджетов для связи и 31 колюще-режущий предмет. На таких передачах попались 16 человек – сообщает пресс-служба регионального УФСИН.


Артём Ежаков
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