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15:52, 21 октября 2020 года

Премьера на телеканале «Россия»!

26 октября в 21:20 телеканал «Россия» начинает показ многосерийной драмы «Зови меня мамой». Фильм, основанный на реальных событиях, рассказывает о сельской девушке Татьяне, которая оказывается в центре трагических событий начала 1930-х годов. Героине приходится в одиночку выживать в трудное время, прятаться от врагов и искать в себе силы после предательства мужа сохранить в сердце любовь.


«Зови меня мамой» – это история о том, что даже в страшных испытаниях можно выстоять и пронести через годы любовь друг к другу и родной земле. 

Съемки драмы «Зови меня мамой» проходили в Москве и Подмосковье. Вокзал, откуда героиня Анны Старшенбаум в спешке отправляется в Москву, исполнила историческая усадьба «Середниково». Эпизоды военных действий также снимали в Подмосковье, где был выстроен госпиталь. А вот за живописными видами севера России съемочная группа отправилась в Карелию. Актеры вспоминают, что в свободные от работы дни плавали по Ладожскому озеру на остров Валаам. 

Главные роли в фильме исполняют Анна Старшенбаум, Алексей Барабаш, Юрий Цурило, Юлия Ауг, Ольга Тумайкина, Владимир Капустин, Дмитрий Муляр.
 
Музыку к сериалу «Зови меня мамой» написал композитор Артем Васильев («Грозный», «Годунов», «Со дна вершины», «София», «Экипаж», «Воин», «Конец прекрасной эпохи») – обладатель многочисленных наград, в числе которых специальный приз ТЭФИ за сериал «София» и премия «Золотой орел» за музыку к фильму «Экипаж».
 
Премьера многосерийной драмы «Зови меня мамой» состоится на телеканале «Россия» 26 октября в 21:20.



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