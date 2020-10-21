Премьера на телеканале «Россия»!

26 октября в 21:20 телеканал «Россия» начинает показ многосерийной драмы «Зови меня мамой». Фильм, основанный на реальных событиях, рассказывает о сельской девушке Татьяне, которая оказывается в центре трагических событий начала 1930-х годов. Героине приходится в одиночку выживать в трудное время, прятаться от врагов и искать в себе силы после предательства мужа сохранить в сердце любовь.

Съемки драмы «Зови меня мамой» проходили в Москве и Подмосковье. Вокзал, откуда героиня Анны Старшенбаум в спешке отправляется в Москву, исполнила историческая усадьба «Середниково». Эпизоды военных действий также снимали в Подмосковье, где был выстроен госпиталь. А вот за живописными видами севера России съемочная группа отправилась в Карелию. Актеры вспоминают, что в свободные от работы дни плавали по Ладожскому озеру на остров Валаам.



Главные роли в фильме исполняют Анна Старшенбаум, Алексей Барабаш, Юрий Цурило, Юлия Ауг, Ольга Тумайкина, Владимир Капустин, Дмитрий Муляр.

Музыку к сериалу «Зови меня мамой» написал композитор Артем Васильев («Грозный», «Годунов», «Со дна вершины», «София», «Экипаж», «Воин», «Конец прекрасной эпохи») – обладатель многочисленных наград, в числе которых специальный приз ТЭФИ за сериал «София» и премия «Золотой орел» за музыку к фильму «Экипаж».

Премьера многосерийной драмы «Зови меня мамой» состоится на телеканале «Россия» 26 октября в 21:20.