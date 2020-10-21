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16:30, 21 октября 2020 года Орловская «Спецавтобаза» отчиталась о подготовке к первому снегу Докладчиком на сегодняшнем заседании комитета городского совета по ЖКХ выступил директор предприятия Сергей Яковенко.





По словам главы «Спецавтобазы», для зимней уборки улиц необходимо закупить полторы тысячи тонн соли и пять тысяч тонн песка. Запасы позволят сэкономить – с прошлой зимы осталось еще 10 тонн пескосоляной смеси.



Если снег пойдет прямо сейчас, то на улицы выйдут девять уборочных машин. Остальными займутся позже - их подготовка занимает не более двух дней, однако в данный момент предприятие нуждается в кадрах.



«Спецавтобаза» будет отвечать за зимние городские улицы с 1 октября по 31 марта следующего года – сообщает сайт орловской мэрии.





Артём Ежаков



