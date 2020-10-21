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16:32, 21 октября 2020 года В орловском городском парке уберут старые постройки К такому решению сегодня пришли на заседании комитета по муниципальной собственности и землепользованию.





Сносу подлежат руины кафе, закрытый туалет, бывшая бильярдная и торговый киоск. Все это собственность муниципалитета, но теперь их уберут в рамках нового этапа благоустройства орловского парка культуры и отдыха – отмечено в сообщении сайта городского совета областной столицы.





Артём Ежаков



