Теплая зима и работы в долг лишили орловскую «Спецавтобазу» заработка

Финансы предприятия посчитали сегодня на заседании профильного комитета по ЖКХ.

Долги предприятия перед кредиторами сейчас составляют 101 миллион рублей, а сама «Спецавтобаза» ждет свои заработанные 33 миллиона. В первом полугодии она заработала 88 миллиона 605 тысяч рублей при себестоимости в 72 миллиона 229 тысяч рублей. Чистая прибыль предприятия составила чуть больше полумиллиона.



Причин у такой ситуации две – нетипичная погода минувшей зимой и январская уборка орловских улиц без контракта с орловской мэрии. Оплату этих работ в размере 21 миллиона рублей предприятие будет отстаивать в суде.



Теперь к ноябрю депутаты разработают предложения о том, как выходить из сложившейся ситуации – сообщает сайт орловского горсовета.