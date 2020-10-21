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Главная » Новости

17:25, 21 октября 2020 года

Теплая зима и работы в долг лишили орловскую «Спецавтобазу» заработка

Финансы предприятия посчитали сегодня на заседании профильного комитета по ЖКХ.


Долги предприятия перед кредиторами сейчас составляют 101 миллион рублей, а сама «Спецавтобаза» ждет свои заработанные 33 миллиона. В первом полугодии она заработала 88 миллиона 605 тысяч рублей при себестоимости в 72 миллиона 229 тысяч рублей. Чистая прибыль предприятия составила чуть больше полумиллиона.

Причин у такой ситуации две – нетипичная погода минувшей зимой и январская уборка орловских улиц без контракта с орловской мэрии. Оплату этих работ в размере 21 миллиона рублей предприятие будет отстаивать в суде. 
 
Теперь к ноябрю депутаты разработают предложения о том, как выходить из сложившейся ситуации – сообщает сайт орловского горсовета.



Артём Ежаков
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