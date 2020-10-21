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17:35, 21 октября 2020 года В Новосильском районе Орловской области продолжается осенняя «Вахта Памяти» Одно из мест, где работы ведутся уже несколько лет, находится недалеко от деревни Вяжи. Там поисковики продолжают отвоевывать у земли тех, кто погиб за Отечество, но так и остался лежать на поле брани.





В Новосильском районе орловские приставы работают уже не одну «Вахту Памяти». В 1943 году здесь шли ожесточенные бойцы, и сколько еще советских солдат и офицеров лежит в земле, никто сказать не берется.

Александр Чепурнов, руководитель Орловской региональной поисковой общественной организации «Отечество»: «В этом году 7 августа мы провели перезахоронение останков бойцов, поднятых нами в 2019-20 годах. Всего перезахоронили 102 человека, по факту их было 103 - один из опознанных был транспортирован на родину в Ставропольский край, где был похоронен на местном кладбище рядом со своими родственниками».

Осенняя «Вахта Памяти», которую начали приставы вместе с поисковым объединением «Отечество», уже принесла результаты. В результате раскопок было обнаружено санитарное захоронение. Игорь Абашкин, член поискового отряда «Память» УФССП России по Орловской области: «В данный момент ведется расчистка останков пятерых бойцов. Личных подписных вещей и медальонов пока не обнаружено. В дальнейшем останки бойцов будут перезахоронены на мемориальном комплексе Вяжи». О результатах этой «Вахты Памяти» говорить еще рано. Однако приставы уверены: если позволит погода, они будут внушительными. И это притом, что работать люди в погонах могут только в свободное от службы время.

Михаил Смирнов, руководитель УФССП России по Орловской области: «Особенностью поисковой деятельности является то, что очень важно, какие погодные условия. Если мы говорим про осенний этап «Вахты Памяти», то пока позволят погодные условия, если не будет снега, не будет ливневых дождей, то будем продолжать».

Но и по завершении сезона работа не закончится. Если повезет и у погибших бойцов окажутся вещи, по которым их можно будет опознать, начнется работа в архивах. Однако на полях сражений приставы находят не только останки павших воинов, но и множество патронов, гильз, элементы экипировки, даже оружие. Все это потом становится частью мемориального музея и используется при патриотической работе с молодежью.





Оксана Гранн



