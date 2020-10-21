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17:50, 21 октября 2020 года В одном из населенных пунктов Ливенского района люди не спешат подключаться к новому водопроводу Они опасаются, что воды в скважине недостаточно.





Цивилизация в виде нового водопровода появилась на территории деревень Покровка Вторая и Сидоровка еще в 2018 году. Однако водопровод, на который потратили 18 миллионов, вот уже два года работает вхолостую. Жители не горят желанием подключиться к благу цивилизации.

Скважина - глубиной 108 метров. Согласно экспертизе, которую провели при вводе водонапорной башни в эксплуатацию, вода соответствует норме, и ее количества достаточно для потребителей. Но в контрольно-счетной палате Ливенского района в сентябре этого года сделали другой вывод. Там считают, что для подтверждения факта наличия воды в скважине или ее отсутствия, необходимо провести еще одну экспертизу. Это изрядно напугало будущих потребителей. Их набралось лишь четверо. В списке и Валерий Синицын. Он готов выполнить техусловие, но если его вопросы найдут ответы.

Валерий Синицын, житель д. Покровка Вторая: «Мне нужен официальный ответ, который я до настоящего времени не имею, о том, что там действительно вода есть, она будет подаваться бесперебойно».

Чтобы проверить, есть ли вода в системе, приехала целая делегация: обслуживающая организация, чиновники и надзорные органы. Надежда Кривцова, начальник управления УМИ и ЖКХ администрации Ливенского района: «Воды вполне хватит, и на тех, на кого мы рассчитывали, воды должно хватить. Потому что на этой улице есть люди, у которых есть свои колодцы, и подключаться особого желания у них нет, потому что надо будет платить за воду».

Те, кто согласен на подключение и получение квитанций, не делают первый шаг, поскольку нет уверенности, что перебоев с водой не будет. Развеять сомнения или подтвердить их взялась прокуратура. Алексей Павлов, ливенский межрайонный прокурор: «По данному факту прокурором района организована проверка, по результатам которой будут приняты все меры прокурорского реагирования».

Между тем, если абонентов так и не будет, систему придется остановить. В этом случае воду из водонапорной башни сольют до весны.





Анна Вайсергисер



