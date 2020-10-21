В Орле осудили хакера и форточника

Это всё один человек.

Первым преступным эпизодом стала кража 20 тысяч рублей с банковского счета своей сожительницы. Когда женщина уснула, подсудимый вытащил из её телефона симку и переставил в свой. Номер был привязан к расчетному счету жертвы, поэтому с помощью мобильного приложения банка ему удалось вывести деньги.



А в прошлом феврале нетрезвый мужчина увидел на втором этаже дома приоткрытую форточку. По оконной решетке, держась за водосточную трубу, он залез в окно и поживился 30 тысячами рублей.



Подсудимый получил два с половиной года общего режима. После отбытия наказания он еще год будет ограничен в правах. Впрочем, приговор ещё можно обжаловать – он не вступил в законную силу, сообщает сайт орловского Заводского районного суда.