Благодаря программе «Народный бюджет» в поселке Глазуновка ремонтируют детский сад и библиотеку

Кроме того, из выделенных 7,5 миллионов рублей львиную долю отдали на ремонт водопровода.

Два месяца детский сад №1 в поселке Глазуновка был закрыт, но причина вовсе не в пандемии, а в долгожданном ремонте. В здании 1972 года постройки заменили кровлю, оконные блоки, покрасили фасад, отремонтировали цоколь. Работы проходили в рамках программы «Народный бюджет».



Сейчас благоустраивают территорию, асфальтируют дорожки и обустраивают клумбу. Все дошколята, а это шесть групп, в том числе и ясельная, занимаются в прежнем режиме.



Полным ходом идет ремонт и в местной библиотеке. Здесь он никак не повлиял на график работы. Кровля готова и уже прошла приемку дождем. Надзорные органы вынесут свой вердикт, когда и фасад обретет новый вид. Между тем, руководство уже строит планы на будущее. Мечтают о перезагрузке, а именно о модельной библиотеке.



Детский сад и библиотека это не все объекты, на которые жители решили потрать свой народный бюджет. Львиная доля - три с половиной миллиона - ушла на замену водопроводной сети. Ее длина в поселке 33 километра, изношенность более 80%. Основная цель - подвести воду к многоквартирным домам, чтобы о перебоях с ее подачей можно было забыть. В 2021 году ремонт водопровода останется в приоритете.



Проектно-сметная документация уже готова. Известна и сумма расходов - 7 миллионов рублей. Так что желание жителей - чистая вода - будет исполнено.