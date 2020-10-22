За три недели октября безработных орловцев стало на 20% меньше

Всего в этом году с регистрационного учета сняли 5 587 жителей региона.

На данный момент официально в поиске работы 9 965 граждан области. К оплачиваемому общественному труду подключились 378 человек, временному – 144. Поддержка в профориентации была оказана 10 тысячам 400 орловцам, социальная адаптация понадобилась 685 безработным, психолог – 850.



В самозанятости помогли 204 гражданам, профессиональное и дополнительное обучение потребовалось 1 045 орловцам, из которых 36 – это пенсионеры.



Содействие занятости населения по одноименной госпрограмме обошлось бюджету в 21 миллион 200 тысяч рублей – сообщает пресс-служба регионального правительства.