За три недели октября безработных орловцев стало на 20% меньше

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09:49, 22 октября 2020 года
За три недели октября безработных орловцев стало на 20% меньшеВсего в этом году с регистрационного учета сняли 5 587 жителей региона.
На данный момент официально в поиске работы 9 965 граждан области. К оплачиваемому общественному труду подключились 378 человек, временному – 144. Поддержка в профориентации была оказана 10 тысячам 400 орловцам, социальная адаптация понадобилась 685 безработным, психолог – 850.
В самозанятости помогли 204 гражданам, профессиональное и дополнительное обучение потребовалось 1 045 орловцам, из которых 36 – это пенсионеры.
Содействие занятости населения по одноименной госпрограмме обошлось бюджету в 21 миллион 200 тысяч рублей – сообщает пресс-служба регионального правительства.
Артём Ежаков