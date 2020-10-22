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09:12, 22 октября 2020 года Орловский Фонд микрофинансирования вырос на 167 миллионов рублей Дополнительную капитализацию предприняли за счет средств федерального и регионального бюджетов.





Причиной повышения денежного объема Фонда стала его востребованность в этом году. Пострадавшие отрасли заняли отсюда 106 миллионов рублей – сообщает сайт регионального правительства.





Артём Ежаков



