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08:25, 22 октября 2020 года В Ливнах появится инклюзивная игровая площадка Строительство зоны отдыха для детей с особенностями здоровья началось еще в июле. Работы вышли на новый этап, поступило специальное оборудование.





Как сообщает ТК «Принт-ТВ», расположена площадка в городском парке. Грант на строительство получила Ливенская епархия. Финансирование составило почти 5 миллионов 900 тысяч рублей. В скором времени на площадке установят горки, качели, лестницы - пока они в разобранном состоянии. Оборудование адаптировано для детей с разным состоянием здоровья. В епархии уверены, что это поможет особенным малышам социализироваться.





Мария Семак



