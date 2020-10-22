Орловская мэрия предупреждает граждан о лже-телевизионщиках

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07:40, 22 октября 2020 года
Орловская мэрия предупреждает граждан о лже-телевизионщикахМошенники предлагают «помощь» в настройке оборудования от имени Российской телевизионной и радиовещательной сети.
Злоумышленники, как правило, выманивают из людей деньги предложениями помочь настроить антенну или приставку. Иногда, завладев вниманием жертвы просьбой поучаствовать в «соцопросе», они предлагают купить оборудование за баснословную сумму.
Сотрудники РТРС не делают ничего из вышеперечисленного. Если так представляются по телефону – это однозначный обман, сообщает сайт орловской мэрии.
Артём Ежаков