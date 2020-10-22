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07:10, 22 октября 2020 года Ученики орловских кружков могут заниматься из дома У родителей есть возможность перевести ребят на дистанционное дополнительное образование.





Сейчас учреждения дополнительного обучения работают штатно, но законные представители могут подать заявление о переводе своего ребенка на дистанционный режим – в этом случае предусмотрены льготы, отмечено в сообщении орловской мэрии.





Артём Ежаков



