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06:31, 22 октября 2020 года Орловщина создаст условия для повышения компетенции педагогов Для этого будет создан Центр непрерывного повышения профессионального мастерства.





Соответствующее решение уже принято правительством области. Новый центр позволит педагогам получать дополнительное образование по широкому ряду современных программ и практик.



Открытие запланировано на 1 сентября 2021 года – отмечено в публикации регионального правительства.





Артём Ежаков



