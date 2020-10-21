Андрей Клычков пообещал в скором времени решить проблему обманутых дольщиков в Орловской области

«Успешно продвигаемся в решении проблемы обманутых дольщиков по дому №46 улицы Бурова. Ранее Фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства принято решение о завершении строительства этого объекта. Буквально на днях подписано соответствующее соглашение о финансировании работ», - сообщил губернатор Орловской области в соцсетях.

Ориентировочный размер помощи составит порядка 45 млн рублей. В следующем году запланировано завершение строительства и восстановление прав 173 обманутых дольщиков.



«Напомню, что совсем недавно мы вручили ключи жителям экс-проблемного дома №11 по ул. Раздольной», - добавил Клычков.



Кроме того, к концу года будут завершены работы в доме № 159 улицы Дружбы Народов в городе Ливны. Ещё 114 дольщиков получат долгожданное жильё. Здесь уже благоустроена дворовая территория, продолжаются фасадные работы.



Также находятся на контроле два дома в д. Образцово: по первому – выдано заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, по второму – ждём разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Фото с личной страницы Андрея Клычкова