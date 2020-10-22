Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».

- Почти две с половиной тысячи орловцев продолжают бороться с коронавирусом. О чем просят власти и медики?





- Ремонт водовода, библиотеки и детского сада. В этом поможет «Народный бюджет». Как в Глазуновском районе подошли к решению вопросов?





- В Орле появится бюст Василия Маргелова. Инициативу установки памятника в честь командующего ВДВ, Героя Советского Союза одобрили сегодня в городском совете.





- «Вахта памяти» продолжается. Сейчас волонтёры в погонах работают там, где в 43-м шли ожесточенные бои. Расскажем о судебных приставах и их поисковой работе.