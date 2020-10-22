Прокуратура высадила из-за руля двух орловцев

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10:15, 22 октября 2020 года
Прокуратура высадила из-за руля двух орловцевКрутить баранку им не позволило здоровье.
Двое жителей Малоархангельского района имеют диагнозы, лишающие их возможности управлять автотранспортом. С этими заболеваниями они находились на наблюдении в медучреждении. При этом у них были действующие водительские удостоверения.
Так как их присутствие на дороге было небезопасно, ведомственный орган ходатайствовал в суде о лишении их прав управлять машинами. Инстанция запрос удовлетворила – сообщает сайт областной прокуратуры.
Артём Ежаков