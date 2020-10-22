Прокуратура высадила из-за руля двух орловцев

Крутить баранку им не позволило здоровье.

Двое жителей Малоархангельского района имеют диагнозы, лишающие их возможности управлять автотранспортом. С этими заболеваниями они находились на наблюдении в медучреждении. При этом у них были действующие водительские удостоверения.



Так как их присутствие на дороге было небезопасно, ведомственный орган ходатайствовал в суде о лишении их прав управлять машинами. Инстанция запрос удовлетворила – сообщает сайт областной прокуратуры.